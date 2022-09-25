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Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı

25.09.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı, Erciyes Dağı'nda gerçekleştirildi.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakımında bulunan 24 kilometrelik zorlu parkurda mücadele eden sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışı erkeklerde Kazakistan'dan Denis Sergiyenko birinci tamamlarken, Türkiye'den Zeki Kaygısız ikinciliği, Furkan Akçam da üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Kazakistanlı sporcular Alina Sarkulova birinci, Tatyana Geneleva ise ikinci oldu.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya ve kupaları takdim edildi.

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları

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