KAYSERİ (AA) - Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın üçüncü etabı, Erciyes Dağı'nda gerçekleştirildi.
Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sporcular, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakımında bulunan parkurda mücadele etti.
Yağmur altına gerçekleştirilen yarışlarda bisikletçiler zorlu parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.
Yarışı erkeklerde Türkiye Bisiklet Milli Takımı'ndan Abdulkadir Kelleci birinci tamamlarken, Kazakistan Bisiklet Takımı'ndan Denis Sergiyenko ikinciliği, Türkiye Bisiklet Milli Takımı'ndan Zeki Kaygısız da üçüncülüğü elde etti.
Kadınlarda ise Kazakistan Bisiklet Takımı'ndan Alina Sarkulova birinci, aynı takımdan Tatyana Geneleva ise ikinci oldu.
Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya ve kupaları takdim edildi.
Yarışlarda yarın son etap koşulacak.
Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın üçüncü etabı koşuldu
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