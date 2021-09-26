"Uluslararası Gelibolu Maratonu" koşuldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Turset Proje Yönetimi tarafından düzenlenen "Uluslararası Gelibolu Maratonu", 2 binden fazla katılımcı ile koşuldu.

"Pes Etmeyenlerin İzinde" sloganıyla bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen maraton, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyaları önünden başladı.

Maratona, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yıldız, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Çanakkale Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve protokol üyeleri ile 11 ülkeden 43'ü yabancı 2 binden fazla sporcu katıldı.

Çok sayıda bedensel ve görme engellinin de katılım sağladığı etkinlikte, Eceabat'tan İpek Yılmaz 3,5 aylık bebeği Ayaz Alp ile 1915 metrelik Saygı Koşusu'nda yer aldı.

-Dereceye girenler

Yarışlarda, 10 kilometre erkeklerde Bedri Şimşek birinci, Fatih Korkunç ikinci, Aytaç Çıdacı üçüncü, kadınlarda Tuğçe Karakaya birinci, Sera Sayar ikinci, Bakiye Balcıoğulları üçüncü oldu.

25 kilometre erkeklerde birinciliği Ümit Er, ikinciliği Levent Kuva, üçüncülüğü Hasan Akyol, kadınlarda birinciliği Gülşah Karasakal Öztaşkıran, ikinciliği Yasemin Hamamcı, üçüncülüğü Esen Cıvlan elde etti.

42 kilometre maraton koşusunda erkeklerde Ergün Kızılaslan, ipi en ön sırada göğüsledi. Sıralamada Serhat Acar ikinci, Selim Korkmaz da üçüncü geldi. Kadınlarda ise birinciliği Gülşen Eser, ikinciliği Tonea Kabil, üçüncülüğü Süreyya Acar kazandı.

- "Tarihi doku içinde koşarken yorulduğunuzu bile hissetmiyorsunuz"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, maratonun çok güzel bir havada gerçekleştirildiğini söyledi.

Saygı Koşusu'nda 1915 metre katettiklerini belirten Aktaş, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin, şehitlerimizi anısına yapılan bir koşu. Katılım da çok yüksekti. Tüm katılımcıları kutluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de etkinlikte tarihi mekanlar çok güzel siluet oluşturduğunu anlatarak, "Çanakkale toprakları, insana huzur ve güven veren müstesna topraklardır. Böyle anlamlı buluşmalarda insanların moralleri de güzel oluyor. Gelibolu tarihi alanını bir buluşma noktası haline getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Gelibolu Maratonu'nun 10 kilometre birincisi Bedri Şimşek ise ilk kez katıldığı yarışmada büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

Parkurun zor olduğunu ifade eden Şimşek, "Zor olmasına rağmen bu atmosferde koşmak heyecan vericiydi. Hava da organizasyon da çok güzeldi. Tarihi doku içinde koşarken yorulduğunuzu bile hissetmiyorsunuz." diye konuştu.