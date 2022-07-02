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Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

02.07.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna "Uluslararası Judo Turnuvası" düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye, spora ve sporcuya verdiği destekleri sürdürerek kentte ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 15 ülkeden bin 162 sporcu katılıyor.

Müsabakalar bugün ve yarın "yıldızlar" ve "ümitler" sıkletleriyle devam edecek.

Olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna düzenlenen turnuva, yarın sona erecek.

Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de devam ediyor

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