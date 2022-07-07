Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'ne 12 ülke katılacak

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenecek 3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, 12 ülkeden 25 figürlü ve 15 klasik sıcak hava balonunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Pasha Balloons tarafından 21-24 Temmuz'da düzenlenecek festivalde, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, Makedonya ve Slovenya'dan 25 figürlü ve 15 sıcak hava balonu Kapadokya semalarında süzülecek.

Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Kapadokya'nın festival sayesinde üçüncü kez dünyanın en önemli figürlü balonlarını ağırlayacağını söyledi.

Festival kapsamında özel figürlü balonlarla gün doğumu balon gösterileri, yöresel tadım etkinlikleri, fotoğraf aktiviteleri, paraşütle atlayış, sis gösterileri düzenleneceğini belirten Aydoğan, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık, Doğukan Manço, Ozan Doğulu ve Edis'in sahne alacağını bildirdi.

Aydoğan, geçen yıl festivalin Kovid-19'un gölgesinde kaldığını hatırlatarak, "Bu sene yoğun ilgi oldu. 86 figürlü balon katılmak için başvurdu. Çocukları da düşünerek özel şekilli balonları kabul ettik." diye konuştu.

Özel figürlü balonlar koordinasyon sorumlusu Geert Van Wolvelaer de figürlü balonların 4 gün boyunca Çavuşin ve Göreme arasından kalkacağını aktararak, "Gelecek yıllarda umuyoruz ki 25 değil, 50'den fazla figürlü balon getireceğiz." dedi.

Festivale, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Göreme Belediyesi, Uçhisar Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi kurumsal destek sağlayacak.