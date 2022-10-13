Uluslararası Katılımlı 17. Adli Tıp Günleri Antalya'da başladı (2)

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, "Yenilenen kanunlar, yeni uygulama ve alternatif çözümler yargımızın iş yükünü hafiflettiği gibi, daha isabetli ve hızlı karar verilmesine de imkan sağlamaktadır." dedi.

Gürlek, Aksu ilçesindeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Uluslararası Katılımlı 17. Adli Tıp Günleri'nin açılışındaki konuşmasında, hukuk hayatına katkı sağlayacak, insanların hak arayışına makul süre ve isabetle karşılık verecek bir adalet sistemi hedefine kararlılıkla yürüdüklerini söyledi.

Yeterli ve iyi yetişmiş yargı mensupları, her biri işinin ehli yardımcı personel, fiziki mekanlar, teknik imkanlar konusunda Adalet Bakanlığının uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmaların herkesin malumu olduğunu dile getiren Gürlek, "Bütün çalışmalarla daha iyi bir hukuk düzeni hedeflenmektedir. Yıllardır kesintisiz devam eden birçok proje hukuk pratiğimize önemli katkılar sağlamıştır. Yenilenen kanunlar, yeni uygulama ve alternatif çözümler yargımızın iş yükünü hafiflettiği gibi, daha isabetli ve hızlı karar verilmesine de imkan sağlamaktadır." şeklinde konuştu.

- "Adli tıp, tıp ve hukukun ortak çalışma alanıdır"

Gürlek, Adli Tıp Kurumunun, hukuk ve adaletin nihai amaçlarından olan gerçeğin ortaya çıkarılmasında önemli bir görevi ifa ettiğini ve önemli bir sorumluluğu yüklendiğini belirtti.

"Adli Tıp, kendisine kanunla tanınmış olan adli bilirkişilik görevini her zaman bilimsel kıstas ve tespitler ışığında, en tarafsız ve güvenilir şekilde icra etmektedir." ifadesini kullanan Gürlek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçeğin ortaya çıkmasına ve adaletin tecellisine mümkün olan en hızlı şekilde katkı sağlamak Adli Tıp'ın misyonudur. Adli Tıp Kurumumuz, adli bilimler alanında, ülke genelindeki liderliğini devam ettirerek, 100 yılı aşkın bilgi, birikim ve tecrübesiyle tüm dünyanın saygı duyduğu bir kurumumuz haline gelmiştir. Bu bilim dalı, kendine özgü ilkeleri, teknolojisi, bilimsel kapasitesi, uzmanlarının yetkinliği, kurumsal organizasyon ve altyapısıyla dünyaya örnek ve öncü bir kurum olmak vizyonu ile tıp ve hukukun ortak çalışma alanıdır."

Gürlek, Adli Tıp Kurumunun her geçen gün kapasitesini artırarak, delillerin kesinleştirilmesinde adalet teşkilatının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

- "2025'e kadar 7 ilde daha Adli Tıp Grup Başkanlığı açılacak"

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek de kurumlarında 135 akademisyen, 495 adli tıp uzmanı, 92 asistan, 122 diğer branş uzmanı hekim, 502'si mühendis, biyolog ve kimyager olmak üzere 2 bin 500 kişilik güçlü bir ekip bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl 669 bin 819 dosya, 26 bin 354 otopsi işlemi, 12 bin 726 ölü muayenesi ve 105 bin 835 DNA incelemesi yaptıklarını bildiren Aslıyüksek , "2022 yılı ilk 9 ayında, 559 bin 528 adli dosya, 20 bin 820 otopsi işlemi, 10 bin 344 ölü muayenesi ve 90 bin 423 DNA incelemesi yaparak yargı teşkilatımıza resmi bilirkişilik hizmeti sunduk." dedi.

Aslıyüksek, ülke genelinde 2002'de sadece 25 ilde adli tıp hizmeti sunulurken bugün 81 ilde bu hizmeti verdiklerini vurgulayarak, bu yıl Ağır Ceza Mahkemesi bulunan 61 ilçede adli tıp şube müdürlüğü kurulduğunu, bunlardan 25'inin hizmete girdiğini anlattı.

Halen 11 ilde grup başkanlığı olarak hizmet veren kurumlarının, 2025 yılına kadar Bölge İstinaf Mahkemesi bulunan 7 ilde daha Adli Tıp Grup Başkanlığı açmayı planladıklarını ifade eden Aslıyüksek, "Gelecekte Grup Başkanlığı sayısını, 30 büyükşehirde olacak şekilde arttırmayı ve tüm illerimizde 24 saat hizmet vermeyi hedeflemekteyiz." dedi.

16 Ekim'de sona erecek olan Adli Tıp Günleri'nde 11 oturumda Yargıtay, Danıştay, TUBİTAK, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, SGK, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı ile üniversitelerin alanında uzman 22 moderatör ve 52 konuşmacı yer alacak.

Programda, 274 adli tıp ve adli bilimler uzmanı tarafından 111 bildiri sunulacak.

Açılış törenine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ile çok sayıda yüksek yargı, üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurum temsilcisi katıldı.

(Bitti)