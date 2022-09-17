İki sporcunun mücadele ettiği elit kadınlarda ise Kazakistan'dan Alina Sarkulova birinciliği, aynı ülkeden Tatyana Geneleva ikinciliği elde etti.

Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

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