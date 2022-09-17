YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

17.09.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

KAYSERİ (AA) - Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı, Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Sporcular, Melikgazi ilçesi sınırlarındaki Koramaz Vadisi'nin Vekse Mahallesi'nde bulunan 4,6 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Yarış sırasında tarihi sokaklardan geçen sporcular, vadileri aşarak bölgeyle özdeşleşen yüzlerce yıllık güvercinliklerin arasından devam edip, aynı güzergah üzerinde 7 turluk yarışı tamamladı.

Yarışta elit erkeklerde Furkan Akçam birinci, Ahmet Can Akpınar ikinci, Abdulkadir Kelleci üçüncü oldu.

İki sporcunun mücadele ettiği elit kadınlarda ise Kazakistan'dan Alina Sarkulova birinciliği, aynı ülkeden Tatyana Geneleva ikinciliği elde etti.

Yarışlar, yarın Erciyes MTB Cup etabıyla devam edecek.

Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri dağ bisikleti

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:14
Öğle
12:38
İkindi
16:07
Akşam
18:52
Yatsı
20:09
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.