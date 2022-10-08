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Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

08.10.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, çocukların koşusuyla başladı.

"Maratona minik bir adım" sloganıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 7-15 yaş arası yaklaşık 300 çocuk katıldı.

Çocuklar, kayıtların ücretsiz olduğu maratonda 600 metre boyunca yarıştı. Çocuklarının heyecanına ortak olan aileler ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Etkinliğe katılan tüm çocuklara madalya takdim edildi.

"Bir maratondan daha fazlası" sloganı ve "Erciyes" temasıyla yarın devam edecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 15 ülkeden 120'si yabancı 6 binin üzerinde sporcu katılacak.

Halk koşusu, 21 ve 10 kilometre olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek organizasyonda dereceye girenlere toplam 384 bin lira para ödülü verilecek.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

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