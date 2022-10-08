KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, çocukların koşusuyla başladı.
"Maratona minik bir adım" sloganıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 7-15 yaş arası yaklaşık 300 çocuk katıldı.
Çocuklar, kayıtların ücretsiz olduğu maratonda 600 metre boyunca yarıştı. Çocuklarının heyecanına ortak olan aileler ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Etkinliğe katılan tüm çocuklara madalya takdim edildi.
"Bir maratondan daha fazlası" sloganı ve "Erciyes" temasıyla yarın devam edecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 15 ülkeden 120'si yabancı 6 binin üzerinde sporcu katılacak.
Halk koşusu, 21 ve 10 kilometre olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek organizasyonda dereceye girenlere toplam 384 bin lira para ödülü verilecek.
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı
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