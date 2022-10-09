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Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu

09.10.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda Yayla Kılıç Gönen birinciliği elde etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu.

Organizasyonun ikinci gününde, 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra, halk ve 10 kilometre koşuları gerçekleştirildi.

"Bir maratondan daha fazlası" sloganı ve "Erciyes" temasıyla Cumhuriyet Meydanı'nda startı verilen yarı maratonda erkekler kategorisinde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang 1 saat 4 dakika 26 saniyelik derecesiyle birinciliği, Sezgin Ataç ikinciliği, Etiyopya'dan Fetene Alemu Regasa da üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise 1 saat 13 dakika 42 saniyelik zamanlamasıyla Yayla Kılıç Gönen birinci, Fatma Karasu ikinci, Bahar Atalay üçüncü oldu.

10 kilometre erkeklerde ise Ayetullah Aslanhan birinci, Ramazan Baştuğ ikinci, Ersin Tekal da üçüncü geldi.

Kadınlarda Özlem Kaya Alici birinciliği, Yonca Kutluk ikinciliği, Burcu Subatan da üçüncülüğü elde etti.

15 ülkeden 120'si yabancı 6 binin üzerinde sporcunun katıldığı organizasyon kapsamında gerçekleştirilen halk koşusu da renkli görüntülere sahne oldu. Kimi katılımcılar pusetteki bebekleriyle yarışmada yer alırken, kimisi de arkadaşlarıyla koştu.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu

- Erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda Yayla Kılıç Gönen birinciliği elde etti

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu

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Kayseri koşu

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:15
Sabah
06:36
Öğle
12:30
İkindi
15:41
Akşam
18:14
Yatsı
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