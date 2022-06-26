YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. "Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

"Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

26.06.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Levent Vadisi'nde düzenlenen "Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Akçadağ Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon için Türkiye'nin 37 ilinin yanı sıra Yunanistan ve İran'dan gelen 134 sporcu, ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen Levent Vadisi'nde buluştu.

Her bir turu yaklaşık 12 dakika süren 4 kilometrelik parkurda, sporcular derece elde etmek ter döküyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Furkan Apak, AA muhabirine, bisikletseverlerin yarışa yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Uluslararası düzeyde bir yarış düzenlediklerini aktaran Apak, "Parkur uzunluğu 4 bin metre. Uluslararası C2 dediğimiz orta zorlukta bir yarışma. Ortalama bir tur için bir sporcu 11-12 dakikada parkuru bitirebiliyor. Sporcular için rakım ve irtifa önemli bu nedenle Levent Vadisi'ni seçtik. Önümüzdeki yıl başarabilirsek C1 kategorisinde yarış almayı planlıyoruz." dedi.

Akçadağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Menge de düzenlenen yarıştan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Levent Vadisi'nin birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığına değinen Menge, "3 ülkeden katılımcılarımız var. 65 milyon yıllık bir vadide bulunuyoruz. İnşallah ileriki yıllarda katılım daha da artacak. Yarışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

"Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

"Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

"Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

"Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

"Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

"Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

"Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

"Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

"Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

"Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

"Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" Malatya'da başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:08
Sabah
04:58
Öğle
12:35
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:43
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.