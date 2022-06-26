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Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Hadise sahne aldı

26.06.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Hadise sahne aldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Hadise konser verdi.

Kaş Limanı'nda sahneye çıkan Hadise, sevilen şarkılarını konser alanını dolduran hayranlarıyla söyledi.

Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, program sonunda Hadise'ye çeşitli hediyeler verdi.

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Hadise sahne aldı

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Hadise sahne aldı

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Hadise sahne aldı

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Hadise sahne aldı

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Hadise sahne aldı

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Hadise sahne aldı

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Hadise sahne aldı

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Hadise sahne aldı

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Hadise sahne aldı

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Hadise sahne aldı

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Hadise sahne aldı

Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Hadise sahne aldı

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