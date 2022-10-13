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Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi

13.10.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi.

Festivalin son günündeki konserde, piyanoda Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferid Odman, Edirne Büyük Sinagogu'nda sahne aldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve tüm biletlerin tükendiği konserde, sanatçılar Görsev'in bestelerini seslendirdi.

Konserin sonunda TRAKSEV Başkanı ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Görsev'e plaket takdim etti.

Trakya'da, ilk kez düzenlenen caz festivalini başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Caz sanatçısı, piyanist ve besteci Görsev de tarihi bir yapıda konser vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konseri Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos ve müzikseverler takip etti.

Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi

Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi

Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi

Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi

Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi

Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi

Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi

Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi

Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi

Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi

Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi

Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi

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