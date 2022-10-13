Konseri Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos ve müzikseverler takip etti.

Caz sanatçısı, piyanist ve besteci Görsev de tarihi bir yapıda konser vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Uluslararası Trakya Caz Festivali "Kerem Görsev Trio" konseriyle sona erdi

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