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Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı

13.06.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Medya Zirvesi başladı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Genel Kurulu ile başlayan programın açılışında, AB'ye aday ülke olan Türkiye'nin katılım sürecindeki koşulları ne kadar sağladığını yakından takip ettiklerini belirtti.

Her yıl aday ülkelerle ilgili ifade ve medya özgürlüğü konularında değerlendirme raporu sunulduğunu bildiren Meyer-Landrut, "Türkiye'de AB olarak yerel kuruluşlarla iş birliği içindeyiz. Bu sayede yasal ve düzenleyici bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eksikliklerine rağmen Avrupa Birliği'nin insanlığın en büyük barış projesi olduğu belirtti.

Basının değişen dijitalleşme koşullarına uyum sağlamasına yönelik çalışmalarını desteklediklerini aktaran Soyer, "Belediyemiz bu konuların çözüme kavuşturulmasında daima basınımızın yanında yer aldı. Bu duruşumuz bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.

Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mogens Blicher Bjerregard ise İzmir'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Türkiye'de gazetecilere verilen değere vurgu yaptı.

TGS Başkanı Gökhan Durmuş da basın mensuplarının, dayanışma ve sendikalaşma çalışmalarıyla zor günleri geride bırakacağına işaret etti.

Öte yandan, 2 günlük zirve kapsamında gazeteciliğin sorunları, genel durumu ve geliştirilmesi konularında sunum ve paneller gerçekleştirilecek.

Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı

Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı

Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı

Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı

Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı

Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı

Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı

Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı

Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı

Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı

Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı

Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı

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