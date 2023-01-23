Ümraniyespor maçında oynamasa da Fenerbahçe'nin en çok konuşulan ismi Arda Güler oldu! Hüngür hüngür ağladı...

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'in oldukça zorlandığı mücadelede Jorge Jesus'un bazı tercihleri bazı yorumcular ve sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olurken, eleştiri nedenlerinin başında Arda Güler'in karşılaşmaya yedek soyunması ve süre almaması oldu.
Jorge Jesus'un istediği süreyi verememesi sonrası transfer dedikodularının da 1 numaralı ismi haline gelen Arda Güler'in Ümraniyespor maçında çok özel misafileri de vardı. Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını Arda Güler'in annesi Serap Güler ve babası Umut Güler de tribünden izledi.
Güler, ailesi oğullarının oynamadığını görünce üzüldü. Oyuna girmesini bekledi ama bu da gerçekleşmedi.
Öte yandan Tribündeki minik bir hayranı da Arda Güler'le fotoğraf çektirirken, oynamadığını anlayınca göz yaşlarını tutamadı. Arda minik hayranını zorlukla teselli etti.