Ümraniyespor maçında oynamasa da Fenerbahçe'nin en çok konuşulan ismi Arda Güler oldu! Hüngür hüngür ağladı...

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'in oldukça zorlandığı mücadelede Jorge Jesus'un bazı tercihleri bazı yorumcular ve sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olurken, eleştiri nedenlerinin başında Arda Güler'in karşılaşmaya yedek soyunması ve süre almaması oldu.