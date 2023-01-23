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  4. Ümraniyespor maçında oynamasa da Fenerbahçe'nin en çok konuşulan ismi Arda Güler oldu! Hüngür hüngür ağladı...

Ümraniyespor maçında oynamasa da Fenerbahçe'nin en çok konuşulan ismi Arda Güler oldu! Hüngür hüngür ağladı...

23.01.2023 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürdü. 20. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olurken, 90 dakikası nefes kesen mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler'in zorlanarak kazandığı mücadele sonrası Jesus'a bazı isimler eleştirilerde bulunurken, özellikle Arda Güler'in 90 dakika boyunca yedek oturtması tartışma konusu oldu. Öte yandan maç öncesi yaşanan bir an sosyal medyada çok konuşuldu.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'in oldukça zorlandığı mücadelede Jorge Jesus'un bazı tercihleri bazı yorumcular ve sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olurken, eleştiri nedenlerinin başında Arda Güler'in karşılaşmaya yedek soyunması ve süre almaması oldu.

ANNE BABASI DA İZLEDİ

ANNE BABASI DA İZLEDİ

Jorge Jesus'un istediği süreyi verememesi sonrası transfer dedikodularının da 1 numaralı ismi haline gelen Arda Güler'in Ümraniyespor maçında çok özel misafileri de vardı. Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını Arda Güler'in annesi Serap Güler ve babası Umut Güler de tribünden izledi.

OYNAMADIĞINI GÖRÜNCE...

OYNAMADIĞINI GÖRÜNCE...

Güler, ailesi oğullarının oynamadığını görünce üzüldü. Oyuna girmesini bekledi ama bu da gerçekleşmedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Öte yandan Tribündeki minik bir hayranı da Arda Güler'le fotoğraf çektirirken, oynamadığını anlayınca göz yaşlarını tutamadı. Arda minik hayranını zorlukla teselli etti.

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Arda Güler son dakika Jorge Jesus fenerbahçe Süper Lig Didem Soydan süper li hedefi

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