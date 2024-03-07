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Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçını hakem durdurdu! Stat hoparlörleri tarafından duyuru yapıldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.03.2024 23:17
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Union SG-Fenerbahçe maçı, meşaleler nedeniyle geç başladı ve kısa süreliğine durdu. Maçın hakemi Fenerbahçe tribünlerine anons yapılmasını istedi ve yapılan anons sonrası meşaleler yerden toplanarak oyun yeniden başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada bu olaya tepki gösterdi.

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe karşılaşması sahaya gelen maddeler nedeniyle hakem tarafından durduruldu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA UYARI

Sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle maçın hakemi Fenerbahçeli taraftarların stat hoparlörleri tarafından uyarılmasını istedi. Kısa bir beklemenin ardından oyun yeniden başladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

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Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları yaşanan bu olaya büyük tepki gösterdi. Önümüzdeki maçın seyircisiz oynatılabilme ihtimali için meşale yakılmasına karşı çıkan Fenerbahçeliler, sosyal medyada birçok yorumda bulundu.

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