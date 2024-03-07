Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçını hakem durdurdu! Stat hoparlörleri tarafından duyuru yapıldı...

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe karşılaşması sahaya gelen maddeler nedeniyle hakem tarafından durduruldu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA UYARI

Sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle maçın hakemi Fenerbahçeli taraftarların stat hoparlörleri tarafından uyarılmasını istedi. Kısa bir beklemenin ardından oyun yeniden başladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları yaşanan bu olaya büyük tepki gösterdi. Önümüzdeki maçın seyircisiz oynatılabilme ihtimali için meşale yakılmasına karşı çıkan Fenerbahçeliler, sosyal medyada birçok yorumda bulundu.

