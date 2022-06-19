Veliler de sınava giren çocuklarını okul önlerinde beklerken başarılı olmaları için dua etti.

Üniversite adaylarının YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz