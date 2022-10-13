YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Üniversite öğrencisi Sevgican sahipsiz kedilerin yardımına koşuyor

Üniversite öğrencisi Sevgican sahipsiz kedilerin yardımına koşuyor

13.10.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencisi Sevgican sahipsiz kedilerin yardımına koşuyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Sevgican Güner, sokak sokak gezerek sahipsiz kedileri besliyor, yaralı ve hasta olanların bakım ve tedavisini yaptırıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Radyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Güner, ilçenin Sanayi Mahallesi'nde geçen yıl yaralı halde bulduğu kediyi tedavi ettirdikten sonra sahipsiz diğer hayvanlara da yardım etmeye başladı.

22 yaşındaki Güner, AA muhabirine, hafta sonları üniversite eğitimi gördüğü Trabzon'dan Giresun'daki ailesinin yanına geldiğini, bu süreçte gününün büyük kısmını kedilerle geçirdiğini söyledi.

Sokakları gezerken hasta ve yaralı halde bulduğu kedileri, durumuna göre önce veterinere sonra Giresun ve Ordu'daki hayvan hastanelerine götürdüğünü belirten Güner, tedavisi tamamlanan kedileri yaşam alanlarına bıraktığını anlattı.

Güner, kedilerin beslenmesi ve tedavisi için harçlığının yanında hayvanseverlerden aldığı yardımları da kullandığını ifade ederek, "Bana destek olan insanlarla birçok kedinin tedavisini yaptırdım. Çevremdeki insanlar bana 'Onlarla sürekli nasıl ilgileniyorsun?' gibi sorular soruyor." dedi.

Sahipsiz, yardıma muhtaç hayvanları gördükçe bu işe daha fazla bağlandığını kaydeden Güner, "Daha fazlasının hayatına dokunmak istiyorum. Onlar bize Allah'ın emaneti. İnsanlar kapısının önüne bir kap su, bir kap yemek koysa hayat o canlar için daha güzel olabilir." diye konuştu.​​​​​

Üniversite öğrencisi Sevgican sahipsiz kedilerin yardımına koşuyor

Üniversite öğrencisi Sevgican sahipsiz kedilerin yardımına koşuyor

Üniversite öğrencisi Sevgican sahipsiz kedilerin yardımına koşuyor

Üniversite öğrencisi Sevgican sahipsiz kedilerin yardımına koşuyor

Üniversite öğrencisi Sevgican sahipsiz kedilerin yardımına koşuyor

Üniversite öğrencisi Sevgican sahipsiz kedilerin yardımına koşuyor

Üniversite öğrencisi Sevgican sahipsiz kedilerin yardımına koşuyor

Üniversite öğrencisi Sevgican sahipsiz kedilerin yardımına koşuyor

Üniversite öğrencisi Sevgican sahipsiz kedilerin yardımına koşuyor

Üniversite öğrencisi Sevgican sahipsiz kedilerin yardımına koşuyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kedi sokak

Giresun Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:04
Sabah
06:28
Öğle
12:18
İkindi
15:24
Akşam
17:57
Yatsı
19:16
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.