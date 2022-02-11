Ünlü futbolcu sızdırılan fotoğraflarından sonra itiraf etti! Uyuşturucu kullanıyor muydu?

Wayne Rooney, yıldızını ilk olarak Everton takımında parlattı. Oradan kısa süre içinde Manchester United'a transfer olan Rooney, ilk Şampiyonlar Ligi maçında da Fenerbahçe filelerini sarsmıştı. Golcü futbolcu Manchester United yıllarıyla ilgili ortaya çıkan 'göz damlası' fotoğrafı sonrasında açıklama yaptı.

ROONEY'İ GÖZ DAMLASI FOTOĞRAFI BAŞINI YAKTI! UYUŞTURUCU MU ALKOL MÜ?

Amazon Prime'da yayınlanan Rooney belgesinde konuşan İngiliz futbolcu çok konuşulan göz damlası fotoğraflarıyla ilgili açıklama yaptı.

'YAPMAMAM GEREKEN ŞEYLER YAPTIM' 'Birkaç gün izin alırdım. Kimsenin yanımda olmasını istemezdim. Çok kötü durumdaydım. Psikolojik olarak çökmüştüm ve yapmamam gereken şeyler yaptım.'