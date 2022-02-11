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  4. Ünlü futbolcu sızdırılan fotoğraflarından sonra itiraf etti! Uyuşturucu kullanıyor muydu?

Ünlü futbolcu sızdırılan fotoğraflarından sonra itiraf etti! Uyuşturucu kullanıyor muydu?

11.02.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United ve Everton'un efsane futbolcuları arasında yer alan Wayne Rooney, ortaya çıkan 'göz damlası' fotoğraflarından sonra gerçeği açıkladı. Seneler boyunca İngiltere milli takımının en önemli futbolcularından biri olan Rooney, kamuoyundan özür diledi. Rooney, göz damlasıyla çekilmiş fotoğrafları hakkında itirafta bulundu. Ünlü futbolcu uyuşturucu kullanıyor muydu?

Wayne Rooney, yıldızını ilk olarak Everton takımında parlattı. Oradan kısa süre içinde Manchester United'a transfer olan Rooney, ilk Şampiyonlar Ligi maçında da Fenerbahçe filelerini sarsmıştı. Golcü futbolcu Manchester United yıllarıyla ilgili ortaya çıkan 'göz damlası' fotoğrafı sonrasında açıklama yaptı.

ROONEY'İ GÖZ DAMLASI FOTOĞRAFI BAŞINI YAKTI! UYUŞTURUCU MU ALKOL MÜ?

Amazon Prime'da yayınlanan Rooney belgesinde konuşan İngiliz futbolcu çok konuşulan göz damlası fotoğraflarıyla ilgili açıklama yaptı.

'YAPMAMAM GEREKEN ŞEYLER YAPTIM'

'YAPMAMAM GEREKEN ŞEYLER YAPTIM'
'Birkaç gün izin alırdım. Kimsenin yanımda olmasını istemezdim. Çok kötü durumdaydım. Psikolojik olarak çökmüştüm ve yapmamam gereken şeyler yaptım.'

'HİÇ UYUMADAN ALKOL ALIYORDUM'

'HİÇ UYUMADAN ALKOL ALIYORDUM'
Uyuşturucu kullanmadığını belirten Wayne Rooney, 'İdmanlardan önce iki gün boyunca uyumadan evde alkol alıyordum. Daha sonra idmana geldiğimde gözlerim kırmızı oluyordu. Bunu engellemek için göz damlası kullanıyordum.' dedi.
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