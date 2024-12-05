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Ünlü gazeteci Kızıl Goncalar'da ortaya çıktı! O ismi görenler gözlerine inanamadı! Yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı yıktı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.12.2024 23:04
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar'ın yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı yıktı. Ünlü gazeteci diziye konuk oldu. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizi tarihine geçecek hikayesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. RTÜK'ün Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine ceza vermesinin ardından dizinin izleyicisi diken üstündeydi.

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Geçtiğimiz son bölümüyle Cüneyt'in Vahit'i saf dışı bırakıp eski dergahı eski düzene sokması yeni bölüme damga vurmuştu. Bir eli kesilen Vahit, arkasına bakmadan kaçmıştı ve yeni bölüm fragmanında ise Vahit'n öldürüldüğü görülmüştü.

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O ÜNLÜ GAZETECİ DİZİYE KONUK OLDU!

Yeni bölümün ilk fragmanının ardından ise Kızıl Goncalar'ın 2. fragmanı yayınladı. Ses getiren fragmanda ünlü gazeteci Özlem Gürses görüldü. Gazeteciyi görenler şaşkınlık yaşadı. Dizide program sunan Gürses, Levent ve Cüneyt'le tarikatlar konusunu konuşuyor.

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Şaşırtan olay sadece Özlem Gürses değil, Levent'in en yakınındaki isim olan Seçkin'in de muhbir çıkması fragmana damga vurdu. Seyirci diziye yorum yağdırdı.

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Şaşırtan veda! O isim diziden ayrılıyor! Şaşırtan veda! O isim diziden ayrılıyor!

Gelen yorumlardan bazıları...

Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar
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