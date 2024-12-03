RTÜK cezası bekleniyordu! Kızıl Goncalar son bölümüyle ortalığı yıktı! Kesilen o sahne seyirciyi rahatsız etti!

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizi tarihine geçecek hikayesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Her yeni bölümüyle fırtınalar estiren dizi, seyircileri ekrana kitliyor.

RTÜK'ün Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine ceza vermesinin ardından gözler Kızıl Goncalar'a çevrilmişti. Özellikle Arka Sokaklar dizisindeki tarikat sahnesi dizinin ceza almasına neden olmuştu. Kızıl Goncalar izleyicisi bu kararların ardından dizi için endileşenmişti. Merakla RTÜK'ün ceza verip vermeyeceği bekleniyordu.

YENİ BÖLÜMÜYLE ORTALIĞI SALLADI!

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Vahit'in devri sona ermişti. Mira'yla evlenmek isteyince Vahit kendi sonunu da getirmişti ve Naim dayanamarak elini kesmişti. Polis baskını sırasında kaçmayı başaran Vahit, gizlenerek kurduğu düzeni devam ettirmeye çalışıyor.

Düzenin eskiye döndüğü yeni bölümde tam Vahit'ten kurtulduk derken Müyesser, Sadi Hüdayi'i manipüle ederek Vahit'in yerine geçmesini söylüyor. Cüneyt dergahtan göndermeye çalışırken Sadi, Müyesser'i tuttu. Karanlık işlerin içine girmesiyle hikaye bambaşka yere evrilecek. Final sahnesinde ise Vahit Sadi'nin kurduğu planla bıçaklanıyor ve denize düşüyor.

Fragmanda yer alan Zeynep ve Cüneyt'in kütüphane sahnesinin kesilmesi de tepkiyle karşılandı. İkilinin fanları heyecanla o sahneyi beklerken hayal kırıklığına uğradı.

FRAGMAN DA OLAY OLDU!

Yeni bölüm fragmanında ise deniz kenarına vuran bir ceset ortaya çıkıyor. O cesedin Vahit olduğu düşünülüyor. Sadi ve Müyesser yine Cüneyt'in arkasından iş çevirmeye devam ediyor. Artık Levent ve Meryem de bir arada yaşamaya başlıyor ve Meryem'in saçlarını açık gören Levent mest oluyor.