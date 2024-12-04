Kızıl Goncalar'da şaşırtan veda! Ünlü oyuncu diziden ayrılıyor...

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar ikinci sezonu ile yayın hayatına devam eden Kızıl Goncalar, yeni bölümleriyle ses getiriyor. Yeni oyuncuların dahil olduğu dizinin hikayesi tansiyonu yüksek bir şekilde devam ederken diziden bir ayrılık haberi geldi.

AKIBETİ MERAK EDİLMİŞTİ! O İSİM AYRILIYOR...

Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Cüneyt'in babası olarak diziye dahil olan Vahit, karanlık işlerine devam ederken son bölümde bıçaklanıp denize atılmıştı. Ünlü oyuncu Tolga Tekin'in bu nedenle akıbeti merak ediliyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu Tolga Tekin’in ekibe veda ediyor. Tekin 31. bölümde diziden ayrılacak. Daha sonra ise yeni oyuncular Kızıl Goncalar'a dahil olacak.