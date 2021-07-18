Ünlü isimler tatilde! Serenay Sarıkaya mest etti

NİLAY DURU

Eskiden hiç sevmezdim güneşi, güneşlenmeyi. Akşam üzeri giderdim denize, havuza ama yine de kapkara olurdum. Çocukluğumdan beri. Gölgede, güneşte sonuç hep aynıydı. Öyle olunca son 2-3 yıldır keyfi güneşleniyorum. Birkaç gün içinde ben yine kapkara. Demem o ki hızla ve çok kararma konusunda üstün yeteneklerim vaaar