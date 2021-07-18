Ünlü isimler tatilde! Serenay Sarıkaya mest etti

Yaz geldi, ünlü isimler tatil sezonunu açtı...
Havuzun, denizin ve güneşin keyfini çıkaran ünlüler tatil fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştılar.
Serenay Sarıkaya'dan Hadise'ye işte ünlü isimlerin paylaşımları
ÜNLÜLERDEN TATİL POZLARI
SERENAY SARIKAYA
'Canım Kuzey Ege’me sevgimle geldim…'
NİLAY DURU
Eskiden hiç sevmezdim güneşi, güneşlenmeyi. Akşam üzeri giderdim denize, havuza ama yine de kapkara olurdum. Çocukluğumdan beri. Gölgede, güneşte sonuç hep aynıydı. Öyle olunca son 2-3 yıldır keyfi güneşleniyorum. Birkaç gün içinde ben yine kapkara. Demem o ki hızla ve çok kararma konusunda üstün yeteneklerim vaaar
MELİSA EMİRBAYER
"Herkesin görmesini istediğim yer"
SEDA ÜREN
"Canımın içleri..."
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