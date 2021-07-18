MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü isimler tatilde! Serenay Sarıkaya mest etti

Ünlü isimler tatilde! Serenay Sarıkaya mest etti

18.07.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya, Hadise, Azra Akın gibi ünlü isimler yazın tadını doyasıya çıkarıyor. Pandemi yasaklarının hafiflemesiyle ünlü isimler kendilerini tatil beldelerine attı.

Yaz geldi, ünlü isimler tatil sezonunu açtı...

Havuzun, denizin ve güneşin keyfini çıkaran ünlüler tatil fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

Serenay Sarıkaya'dan Hadise'ye işte ünlü isimlerin paylaşımları

ÜNLÜLERDEN TATİL POZLARI

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA
'Canım Kuzey Ege’me sevgimle geldim…'

NİLAY DURU

NİLAY DURU
Eskiden hiç sevmezdim güneşi, güneşlenmeyi. Akşam üzeri giderdim denize, havuza ama yine de kapkara olurdum. Çocukluğumdan beri. Gölgede, güneşte sonuç hep aynıydı. Öyle olunca son 2-3 yıldır keyfi güneşleniyorum. Birkaç gün içinde ben yine kapkara. Demem o ki hızla ve çok kararma konusunda üstün yeteneklerim vaaar

NİL ÖZALP

NİL ÖZALP
Bir yaz gecesi

MELİSA EMİRBAYER

MELİSA EMİRBAYER
"Herkesin görmesini istediğim yer"

SEDA ÜREN

SEDA ÜREN
"Canımın içleri..."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hadise Serenay Sarıkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Mahalleli sokağa döküldü! İstanbul'da panik anları

Mahalleli sokağa döküldü! İstanbul'da panik anları

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sinin pozları şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sinin pozları şaşırttı

Gören polisi aradı! İstanbul'da sır ölüm

Gören polisi aradı! İstanbul'da sır ölüm

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi! Sonrası çok talihsiz...

Mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi! Sonrası çok talihsiz...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

51 yaşındaki oyuncudan bikinili pozlar

51 yaşındaki oyuncudan bikinili pozlar

Sütyensiz transparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Sütyensiz transparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Zengin sevgilisiyle barıştı! Yeni mottosunu paylaştı

Zengin sevgilisiyle barıştı! Yeni mottosunu paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.