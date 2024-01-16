Ünlü model Demi Rose yine şaşırtmadı... İlginç bikinisi gündem oldu! Neredeyse göğüsleri açılıyordu

Her paylaşımı olay olan ünlü model Demi Rose, yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü model iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen Rose her fırsatta seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu da dile getiriyor.
Göğüslerini sergilemekten çekinmeyen Rose yine hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Eşlerden cinsel ilişki teklifleri alan Demi Rose durmuyor.
Bu kez giydiği ilginç bikini ile dikkatleri üzerine çekti. Göğüsleri neredeyse dışarı çıkacaktı. Pozunu 20 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı. İşte dikkat çeken o poz...