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Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29.10.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti, 99'uncu yaşını kutluyor. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk için sosyal medyadan çeşitli paylaşımlar yapılıyor. İşte ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları...

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları saygı ve minnetle anılıyor. Sosyal medyada da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımlar yapılıyor. Ünlü isimler de Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

ÜNLÜLERDEN 29 EKİM MESAJI

TARKAN

TARKAN
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

ACUN ILICALI

ACUN ILICALI
"Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümünde Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun."

TÜRKAN ŞORAY

TÜRKAN ŞORAY
"Cumhuriyet, korumamız gereken en kıymetli değerimizdir...Bu değeri bize armağan eden Ata’ma ve yol arkadaşlarına minnettarım."

DEMET EVGAR

DEMET EVGAR
"Cumhuriyetimizi kutlar, Atatürk ve tüm yol arkadaşlarına saygı ve minnetimi sunarım. Çok yaşa Cumhuriyet."

ESER YENENLER

ESER YENENLER
"Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk."
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sosyal medya

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