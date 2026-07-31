Ali Biçim'in sevgilisi Şazer Altındoğan'ın gerçek hali konuşuluyor! Eleştirilere kızdı

Youtube programlarıyla tanınan Ali Biçim, bir süredir Şazer Altındoğan ile birlikte. Bir süredir birlikte tatilde olan çift, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğraflarla dikkat çeken Şazer Altındoğan denize girerken görüntülendi. Bodrum Cennet Koyu'nda tatil yaparken objektiflere yansıyan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi.

Şazer Altındoğan'in Instagram'daki haliyle doğal hali arasındaki fark X'te tartışma konusu oldu. Sosyal medyada Ali Biçim'in sevgilisine 'Paylaştığın fotoğraflarla hiç alakan yok', 'Shopu azalt' ve benzeri yorumlar peş peşe geldi.

Benzer mesajlar da alan isim sosyal medyada "Özür dilerim... Hep o magazindeki gibi görünmeye çalışacağım, kusura bakmayın lütfen" yazarak paylaşım da yaptı.