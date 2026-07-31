Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rafael Leao seçimini yaptı: Aklı hep bizdeydi

Galatasaray, transfer gündemine Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, son dönemde oyuncu için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçmeye hazırlanıyor.

MILAN İLE TEMAS KURULACAK

Sarı-kırmızılıların, Leao'nun transfer şartlarını değerlendirdiği ve ilk adım olarak Serie A temsilcisi Milan ile görüşmelere başlamayı planladığı öğrenildi. Yönetimin, Portekizli yıldızı kiralık olarak kadroya katma ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi.

"AKLI HEP BİZDEYDİ"

Galatasaray cephesinden oyuncuyla ilgili yapılan değerlendirmede, "Leao'nun aklında en başından beri Galatasaray vardı. Bizim öncelik olarak gördüğümüz bir isim değildi ama artık düşünüyoruz" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

TEKLİF HAZIRLANDI

Galatasaray'ın, Rafael Leao için zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifini hazırladığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin de transferi için girişimlerini sürdürdüğü yıldız futbolcunun vereceği kararın sürecin en önemli belirleyicisi olacağı ifade edilirken, sarı-kırmızılı kulübün bu transfer operasyonunda menajer Gardi ile birlikte hareket ettiği kaydedildi.