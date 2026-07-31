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Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rafael Leao seçimini yaptı: Aklı hep bizdeydi

Galatasaray, Rafael Leao transferi için düğmeye bastı. Milan ile kiralama görüşmelerine başlamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, zorunlu satın alma opsiyonlu formül üzerinde çalışıyor. Fenerbahçe'nin de istediği yıldızın kararı sürecin seyrini belirleyecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rafael Leao seçimini yaptı: Aklı hep bizdeydi
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, transfer gündemine Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, son dönemde oyuncu için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçmeye hazırlanıyor.

MILAN İLE TEMAS KURULACAK

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rafael Leao seçimini yaptı: Aklı hep bizdeydi 1

Sarı-kırmızılıların, Leao'nun transfer şartlarını değerlendirdiği ve ilk adım olarak Serie A temsilcisi Milan ile görüşmelere başlamayı planladığı öğrenildi. Yönetimin, Portekizli yıldızı kiralık olarak kadroya katma ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi.

"AKLI HEP BİZDEYDİ"

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rafael Leao seçimini yaptı: Aklı hep bizdeydi 2

Galatasaray cephesinden oyuncuyla ilgili yapılan değerlendirmede, "Leao'nun aklında en başından beri Galatasaray vardı. Bizim öncelik olarak gördüğümüz bir isim değildi ama artık düşünüyoruz" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

TEKLİF HAZIRLANDI

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rafael Leao seçimini yaptı: Aklı hep bizdeydi 3

Galatasaray'ın, Rafael Leao için zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifini hazırladığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin de transferi için girişimlerini sürdürdüğü yıldız futbolcunun vereceği kararın sürecin en önemli belirleyicisi olacağı ifade edilirken, sarı-kırmızılı kulübün bu transfer operasyonunda menajer Gardi ile birlikte hareket ettiği kaydedildi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ben bu Galatasaray ve Fenerbahçeyi anlamiyorum. çocuk gibi birbirlerinin istediği futbolcuya talip olup duruyorlar.
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