Uraz Kaygılaroğlu'ndan Melis İşiten'li paylaşım: İyi ki doğdun canım benim!

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 5 yıl süren evliliğinden Ada isminde kızları dünyaya gelirken, ikili ani bir kararla 2019 yılında boşandı. Yollarını ayırsalar da dostluklarını yürüten çiftten Kaygılaroğlu, son paylaşımı ile dikkat çekti. Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.