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Uraz Kaygılaroğlu'ndan Melis İşiten'li paylaşım: İyi ki doğdun canım benim!

29.06.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 2019 yılında yolunu ayırdığı eski eşi Melis İşiten'in doğum gününü unutmadı. Geçtiğimiz günlerde adı Gülcan Arslan ile adı aşk dedikoduların karışan Kaygılaroğlu, kızı Ada'nın annesi İşiten'in yeni yaşını sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Kaygılaroğlu, paylaşımına "İyi ki doğdun canım benim" notunu düştü.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 5 yıl süren evliliğinden Ada isminde kızları dünyaya gelirken, ikili ani bir kararla 2019 yılında boşandı. Yollarını ayırsalar da dostluklarını yürüten çiftten Kaygılaroğlu, son paylaşımı ile dikkat çekti. Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in doğum gününü unutmadı!

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi Melis İşiten'in yeni yaşını kutlamayı unutmadı.
2014 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, yaklaşık 5 yıl evli kaldılar.

AYRILIK KARARI HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI

AYRILIK KARARI HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI
Oyuncu çiftin bu evlilikten Ada isminde kızları dünyaya geldi. Evli oldukları dönem gözde çiftler arasında yer alan ikilinin, boşanma kararı şok etkisi yaratmıştı.

YOLLARINI AYIRMIŞTI

YOLLARINI AYIRMIŞTI
2019 yılında yollarını ayıran çift, sosyal medya hesaplarından sevgi dolu sözler ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

DOSTLUKLARI DEVAM EDİYOR

DOSTLUKLARI DEVAM EDİYOR
Ancak ikili yollarını ayırsa da, sık sık kızları ve dostlukları nedeniyle yan yana gelmeye devam ediyor.
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Uraz Kaygılaroğlu
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