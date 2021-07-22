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Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada çok konuşuldu! İşte baba-kızın eğlenceli anları...

22.07.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada Kaygılaroğlu ile geçirdiği keyifli vakitleri Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. En son kızı Ada'ya oje sürdüğünü Instagram'dan paylaşan Kaygılaroğlu ojelerin numarasını da çekip hikayesine eklemeyi ihmal etmedi.

34 yaşındaki oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada Kaygılaroğlu ile geçirdiği baba-kız keyifli vakitleri Instagram'a atınca çok konuşuldu. Instagram'da gündem olan Kaygılaroğlu kızı Ada'nın tırnaklarına sarı ve mavi renkte oje sürdü. Öte yandan oje numaralarını merak edenler için paylaştı.

Uraz-Ada Kaygılaroğlu'nun eğlenceli anları...

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten 2014 yılında dünyaevine girmiş ancak 2019'da boşanma kararı almışlardı.
İşiten ile Kaygılaroğlu ikilisinin bu evlilikten Ada Kaygılaroğlu adında bir kız çocuğu oldu.
Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada Kaygılaroğlu ile geçirdiği eğlenceli anları Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor.
Ada Kaygılaroğlu'na en son oje süren ve oje numaralarını Instagram'dan paylaşan Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyada çok konuşuldu.
Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada Kaygılaroğlu'nun ayak tırnaklarına mavi ve sarı renkte oje sürdü. Öte yandan ojelerin kuruması için parmaklarına peçete yerleştirdi.
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Uraz Kaygılaroğlu
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