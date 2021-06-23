Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi Gülcan Arslan bakın kim çıktı! Herkesin bildiği...

Uraz Kaygılaroğlu bir kez daha magazin gündemine geldi.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN YENİ SEVGİLİSİNİN KİMLİĞİ ŞAŞIRTTI...

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuk performansının yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Melis İşiten'le 2014 senesinde evlenen ve 2019 senesinde boşanma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu, ayrılığın ardından Berrak Tüzünataç ile beraberlik yaşamaya başlamıştı.

BERRAK GİTTİ YENİ AŞK GELDİ! Bir süre önce Berrak Tüzünataç ile birlikteliğini sonlandıran Uraz Kaygılaroğlu, ayrılık sonrası yeni bir aşka daha yelken açtı.

Bu kez gönlünü oyuncu Gülcan Arslan'a kaptıran oyuncu Kaygılaroğlu, yeni sevgilisiyle beraber tatilde görüntülendi.