MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi Gülcan Arslan bakın kim çıktı! Herkesin bildiği...

Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi Gülcan Arslan bakın kim çıktı! Herkesin bildiği...

23.06.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce kendisi gibi oyuncu Berrak Tüzünataç ile beraberlik yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, ilişkisini ayrılıkla noktalamıştı. Kaygılaroğlu, ayrılık sonrasında yeni bir aşka daha yelken açtı. Fethiye'de gözlerden uzakta yeni sevgilisi oyuncu Gülcan Arslan ile birlikte görüntülenen Kaygılaroğlu'nun mutlu halleri gözlerden kaçmadı. Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi Gülcan Arslan'ın kimliği ise merak ediliyordu. İşte oyuncu Gülcan Arslan hakkında bilinmeyenler...

Uraz Kaygılaroğlu bir kez daha magazin gündemine geldi.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN YENİ SEVGİLİSİNİN KİMLİĞİ ŞAŞIRTTI...

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuk performansının yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Melis İşiten'le 2014 senesinde evlenen ve 2019 senesinde boşanma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu, ayrılığın ardından Berrak Tüzünataç ile beraberlik yaşamaya başlamıştı.

BERRAK GİTTİ YENİ AŞK GELDİ!

BERRAK GİTTİ YENİ AŞK GELDİ!
Bir süre önce Berrak Tüzünataç ile birlikteliğini sonlandıran Uraz Kaygılaroğlu, ayrılık sonrası yeni bir aşka daha yelken açtı.
Bu kez gönlünü oyuncu Gülcan Arslan'a kaptıran oyuncu Kaygılaroğlu, yeni sevgilisiyle beraber tatilde görüntülendi.

FETHİYE'DE TATİLE ÇIKTILAR

FETHİYE'DE TATİLE ÇIKTILAR
Birlikte Fethiye'de tatil yapan çift, gözlerden uzak bir şekilde tatil yapsa da magazin kameralarından kaçamadı ve yakınlaşırken görüntülendi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Berrak Tüzünataç Gülcan Arslan Uraz Kaygılaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Merkez Bankası'ndan Türk Lirası hamlesi!

Merkez Bankası'ndan Türk Lirası hamlesi!

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Survivor'da final öncesi Acun'u üzen eleme! "Şampiyonluk adayımdın"

Survivor'da final öncesi Acun'u üzen eleme! "Şampiyonluk adayımdın"

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Gülben Ergen siyah mayosuyla ayna karşısına geçti!

Gülben Ergen siyah mayosuyla ayna karşısına geçti!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.