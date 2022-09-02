Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında “Kurtuluş Korteji” ve konser düzenlendi

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Kurtuluş Korteji" gerçekleştirildi, Türk rock grubu Manga konser verdi.

Eski belediye önünde bir araya gelen vatandaşlar 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Yürüyüşün başlaması ile katılımcılar, İstanbul Tarihi Türk Müzik Topluluğu Mehter Birimi ve jandarma komutanlığı yürüyüş ekibi eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Atapark’taki konser alanına yürüdü.

Bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden alkışlarla yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüşe, Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'in yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Kurtuluş Korteji” sonrasında rock grubu Manga, sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi. Manga’nın seslendirdiği şarkılara müzikseverler eşlik etti.

Konserin ardından Belediye Başkanı Çakın ve AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Manga grubunun solisti Ferman Akgül’e çeşitli hediyeler verdi.

Burada konuşan Başkan Çakın, “Bundan 100 yıl önce bu topraklarda 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz'u 1 Eylül’de Uşak’ımızın kurtuluşu ile taçlandırdık. 100 yıl sonra o ruhu Uşak’ımız da tekrardan yaşıyoruz. Bugün bu toprakları bize vatan kılan, özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.