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Uşak'ta direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

AA AA
22.07.2024 08:59
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Uşak'ta köprülü kavşak girişindeki yön tabelasının direğine çarpan karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen Mustafa Koyun (43) yönetimindeki 45 TG 076 plakalı kamyon, Osmanlı Köprülü Kavşağı girişindeki yön tabelasının direğine çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Koyun'un cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza sırasında yola saçılan karpuzlar ekiplerce temizlendi.

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Express

Uşak'ta direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası kamyon ölü

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