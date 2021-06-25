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Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

25.06.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

K.Ç. yönetimindeki 43 ABL 651 plakalı otomobil, Uşak Çevre Yolu Çevreköy kavşağında R.A. idaresindeki 64 AR 565 plakalı otomobille çarpıştı.

K.Ç. kontrolündeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle ters dönerek refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü K.Ç. ile araçlardaki Y.Ç. (3) ve A.E.A (3), ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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