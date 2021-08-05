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Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

05.08.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kemalöz Mahallesi Aksaray Caddesi'nde A.G. yönetimindeki 64 AP 525 plakalı otomobil, 1. Yeşilyurt Sokak'la kesişim noktasında İ.M. idaresindeki 34 EAS 799 plakalı otomobille çarpıştı.

A.G. yönetimindeki otomobil çarpışmanın etkisiyle yolcu durağına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İ.E.Ç. (14), S.S. (21), S.K. (15), D.G. (37) ve E.G. (11) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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