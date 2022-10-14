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Uşak'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

14.10.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.Y. (23) yönetimindeki 45 TA 8350 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden A.U. (45) idaresindeki 63 F 1548 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen (18) ve Ayşe Aktürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. (18) ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Uşak'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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trafik kazası Otomobil kamyon ölü yaralı

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