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Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

07.08.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Sürücüler, sağanaktan ilerlemekte güçlük çekti, su birikintilerinde kalan bazı araçlar polisler ve vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı.

Kent merkezindeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Uşak Belediyesi ekipleri, birikintilerin oluştuğu cadde ve sokaklarda su tahliye işlemi başlattı, tıkanan rögarlar açıldı.

Ayrıca, Uşak-Ankara kara yolundaki Selçuklu Köprülü Kavşağı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik bir süre polis kontrolünde yan yollardan sağlandı.

Kavşak, suyun tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Anahtar Kelimeler:
sağanak

Uşak Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
04:26
Sabah
06:02
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:15
Yatsı
21:44
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

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