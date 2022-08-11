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Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

11.08.2022 06:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsünün tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolunda seyreden İ.Ö. (59) yönetimindeki ES Turizm'e ait 06 PK 929 plakalı yolcu otobüsü, Çınarcık Köyü yakınlarında aynı istikamette giden E.A. (42) idaresindeki 43 AAF 342 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otobüste muavin olarak çalışan Rasim Kutlucan'ın (25) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 41 yolcu ile otobüsün sürücüleri İ.Ö. ve A.Y. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, olay yerine gelerek kazayla ilgili İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'tan bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Ergün, "Kaza bugün saat 03.00 civarında meydana geliyor. İzmir'den Ankara'ya giden bir yolcu otobüsümüz tırın dorsesine arkadan çarpıyor. Maalesef kazada bir vefat var. Yaralıların tamamı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özel Öztan Hastanesi'ne sevk edildi. Aldığımız bilgilere göre yaralılardan hayati tehlikesi olan yok, bu sevindirici haber. Yol da şu anda tek şeritten trafiğe açık. Cumhuriyet savcılığı da zaten olayla ilgili soruşturma başlattı." dedi.

Öte yandan tır sürücüsü E.A. da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası ölü yaralı

Uşak Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

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Sabah
06:05
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