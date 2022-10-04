İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi, sağlık hizmetlerine ulaşamayan sokak hayvanlarına özel mobil veteriner hizmetine başladı.
Belediye tarafından sunulacak hizmet kapsamında hayvanların sağlığı ve tedavileri için gerekli tüm ekipmanları içeren bir araç tasarlandı. "Vetbüs" adı verilen araç Üsküdar sokaklarında gezip hayvanlara sağlık hizmeti sunacak.
Araçta, alanında uzman veterinerler ihtiyacı olan hayvanları muayene ederek, acil durumlarda gerekli müdahalelerde bulunacak.
Üsküdar Belediye Meydanı'nda düzenlenen tanıtım etkinliğinde, üniversite öğrencileri ve çocuklar, sokak hayvanları için yapılan yuvaları boyadı.
Rengarenk boyanan kedi ve köpek evleri Üsküdar sokaklarına bırakılacak.
Üsküdar Belediyesi Vetbüsler ile mobil veteriner hizmetini başlattı
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