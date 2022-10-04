YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Üsküdar Belediyesi Vetbüsler ile mobil veteriner hizmetini başlattı

Üsküdar Belediyesi Vetbüsler ile mobil veteriner hizmetini başlattı

04.10.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Belediyesi Vetbüsler ile mobil veteriner hizmetini başlattı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi, sağlık hizmetlerine ulaşamayan sokak hayvanlarına özel mobil veteriner hizmetine başladı.

Belediye tarafından sunulacak hizmet kapsamında hayvanların sağlığı ve tedavileri için gerekli tüm ekipmanları içeren bir araç tasarlandı. "Vetbüs" adı verilen araç Üsküdar sokaklarında gezip hayvanlara sağlık hizmeti sunacak.

Araçta, alanında uzman veterinerler ihtiyacı olan hayvanları muayene ederek, acil durumlarda gerekli müdahalelerde bulunacak.

Üsküdar Belediye Meydanı'nda düzenlenen tanıtım etkinliğinde, üniversite öğrencileri ve çocuklar, sokak hayvanları için yapılan yuvaları boyadı.

Rengarenk boyanan kedi ve köpek evleri Üsküdar sokaklarına bırakılacak.

Üsküdar Belediyesi Vetbüsler ile mobil veteriner hizmetini başlattı

Üsküdar Belediyesi Vetbüsler ile mobil veteriner hizmetini başlattı

Üsküdar Belediyesi Vetbüsler ile mobil veteriner hizmetini başlattı

Üsküdar Belediyesi Vetbüsler ile mobil veteriner hizmetini başlattı

Üsküdar Belediyesi Vetbüsler ile mobil veteriner hizmetini başlattı

Üsküdar Belediyesi Vetbüsler ile mobil veteriner hizmetini başlattı

Üsküdar Belediyesi Vetbüsler ile mobil veteriner hizmetini başlattı

Üsküdar Belediyesi Vetbüsler ile mobil veteriner hizmetini başlattı

Üsküdar Belediyesi mobil veteriner hizmetine başladı.

Üsküdar Belediyesi mobil veteriner hizmetine başladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Belediyesi

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
12:58
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:09
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.