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Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı

08.09.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harem'de çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede vefat eden sürücü kaçarken Çengelköy Polis Merkez Amirliği önünde İETT otobüsü ile 35 DGE 77 plakalı otomobilin arasına sıkışıp kaza yaptı - Kaza yerinde olay çıkartması, hareketleri ve aracın üzerindeki kan izlerinden şüphelen polis sürücüyü gözaltına aldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir yayaya çarpıp kaçan sürücü, Çengelköy Karakolu önünde İETT otobüsü ve otomobilin yer aldığı ikinci bir kazaya karışınca durumdan şüphelenen polislerce yakalandı.

58 AT 859 plakalı otomobil sürücüsü T.U, Üsküdar Harem'de bir yayaya çarparak olay yerinden kaçtı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaya hayatını kaybetti.

Sürücü, Çengelköy Polis Merkez Amirliği önünde 15-ŞN hattında çalışan İETT otobüsü ile 35 DGE 77 plakalı otomobilin arasına sıkışıp kaza yaptı.

Kaza yerinde olay çıkartması, hareketleri ve aracın üzerindeki kan izlerinden şüphelen polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Yapılan incelemede sürücü T.U'nun Üsküdar'da yaya çarparak kaçan şüpheli olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yapan araçta çalışma yaptı.

Şüpheli T.U'nun emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı

- Harem'de çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede vefat eden sürücü kaçarken Çengelköy Polis Merkez Amirliği önünde İETT otobüsü ile 35 DGE 77 plakalı otomobilin arasına sıkışıp kaza yaptı - Kaza yerinde olay çıkartması, hareketleri ve aracın üzerindeki kan

Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı

Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı

Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı

Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı

Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı

Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı

Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı

Üsküdar'da yayaya çarpan şüpheli ikinci kazayı yapınca yakalandı

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