YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

13.08.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporculardan Sıla Özkan, Batu Baş, Salih Babahanoğlu ile Cahit Emin Akyüz rakiplerini yenerek üs tura yükseldi

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda şampiyonanın ikinci gününde sporcular üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele ederken Sıla Özkan, İrlandalı rakibi Robyn Carlyle yenerek bir üst tura çıktı.

Kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcunun temsil ettiği Türkiye Milli Takımı'nda erkeklerde ise Batu Baş, Salih Babahanoğlu ile Cahit Emin Akyüz de rakiplerini yenerek üst tura yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA muhabirine, organizasyonun Türkiye'de yapılmasının Türk sporculara avantaj sağladığını söyledi.

Gelecek yıllarda yapılacak olimpiyatların ana çekirdeğini Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'na katılan sporcuların oluşturacağını belirten Gözgeç, "Bizim ev sahibi olmamız kendi ülkemizde kendi seyircimiz önünde olmamız sporcularımıza öz güven kazandırıyor. Bu organizasyon Erzurum'un tanınması ve ülkemiz boksunun tanınmasında önemli bir organizasyon." değerlendirmesinde bulundu.

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

- Milli sporculardan Sıla Özkan, Batu Baş, Salih Babahanoğlu ile Cahit Emin Akyüz rakiplerini yenerek üs tura yükseldi

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Boks

Erzurum Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:17
Öğle
12:25
İkindi
16:14
Akşam
19:22
Yatsı
20:51

Erzurum Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cumartesi

Yıldızkent Kavşak Eczanesi
Palandoken
Baysal Eczanesi
Yakutiye
Su Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.