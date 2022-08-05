Üst Minikler Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Mustafa Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11-22 Ağustos'ta Erzurum'da Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağını hatırlatarak, "Kastamonu'da yaklaşık 16 gün kamp yaptık. Kampımız Erzurum'da devam edecek. Daha sonra Erzurum'da Üst Minikler Avrupa Şampiyonası yapılacak. Oraya hazırlandık. Çok iyi hazırlık dönemi geçirdik." dedi.

Üst Minikler Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi

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