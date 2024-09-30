Usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu'nun 3 katlı lüks villası gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, 3 katlı lüks evinin kapılarını Evrim Akın İle Ev Gezmesi programına açtı. Önceki İçerik Sonraki İçerik

LÜKS EVİYLE GÜNDEMDE

Şimdilerde Bizi Birleştiren Hayat’ın Münevver’i olarak izleyicisinin karşısına çıkan Kasapbaşoğlu lüks eviyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

GÖRENLER HAYRAN KALDI Nilgün Kasapbaşoğlu'nun 3 katlı orman manzaralı lüks villasını görenler hayran kaldı.

Usta oyuncunun havuzlu ve geniş bahçeli villası modern ve klasik mobilyalarla döşenmiş.

Kahverengi, gri ve sarı tonların hakim olduğu evde aksesuar olarak bol bol çerçeve kullanılmış.