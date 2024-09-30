Usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu'nun 3 katlı lüks villası gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, 3 katlı lüks evinin kapılarını Evrim Akın İle Ev Gezmesi programına açtı.
LÜKS EVİYLE GÜNDEMDE
Şimdilerde Bizi Birleştiren Hayat’ın Münevver’i olarak izleyicisinin karşısına çıkan Kasapbaşoğlu lüks eviyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
GÖRENLER HAYRAN KALDI
Nilgün Kasapbaşoğlu'nun 3 katlı orman manzaralı lüks villasını görenler hayran kaldı.
Usta oyuncunun havuzlu ve geniş bahçeli villası modern ve klasik mobilyalarla döşenmiş.
Kahverengi, gri ve sarı tonların hakim olduğu evde aksesuar olarak bol bol çerçeve kullanılmış.
Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yatak odasında ise krem ve siyah tonlarının hakim olduğu görülüyor.