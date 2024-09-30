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  4. Usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu'nun 3 katlı lüks villası gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu'nun 3 katlı lüks villası gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.09.2024 15:35
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Papatyam, Huzur Sokağı, Ankara'nın Dikmen'i, Kocan Kadar Konuş, Kafalar Karışık ve Müstakbel Damat gibi birçok başarılı projede rol alan usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu kendine has tarzı ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip. Usta oyuncu 3 katlı lüks villası ile gündem oldu. Kasapbaşoğlu'nun evini görenler hayran kaldı.

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, 3 katlı lüks evinin kapılarını Evrim Akın İle Ev Gezmesi programına açtı.

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LÜKS EVİYLE GÜNDEMDE

Şimdilerde Bizi Birleştiren Hayat’ın Münevver’i olarak izleyicisinin karşısına çıkan Kasapbaşoğlu lüks eviyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

GÖRENLER HAYRAN KALDI

GÖRENLER HAYRAN KALDI
Nilgün Kasapbaşoğlu'nun 3 katlı orman manzaralı lüks villasını görenler hayran kaldı.
Usta oyuncunun havuzlu ve geniş bahçeli villası modern ve klasik mobilyalarla döşenmiş.
Kahverengi, gri ve sarı tonların hakim olduğu evde aksesuar olarak bol bol çerçeve kullanılmış.
Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yatak odasında ise krem ve siyah tonlarının hakim olduğu görülüyor.
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