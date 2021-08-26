Üvey Baba'nın Semiha'sı Seda Çetin yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

1998-2003 yılları arasında Star TV'de ekrana gelen Üvey Baba dizisinde Semiha karakteriyle tanınan oyuncu Seda Çetin yıllar sonra ortaya çıktı. Sürükleyici hikayesi ve kadrosundaki güçlü isimleri ile bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Üvey Baba adlı dizide Halil Güneşli karakterinin kızı Semiha'yı canlandıran Seda Çetin Snob Magazin'den Arif Hür'e konuştu.

"ÜVEY BABA BENİM İÇİN OKULDU"

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Seda Çetin, evlenip bir kız çocuk sahibi oldu. Seda Çetin, "Ekranlardan bir süredir uzağım. Fakat bu süre zarfında tiyatrodan uzak kalmadım. 'Dikkat Zampara Var' adlı oyunu hem yönettim hem de oynadım. Arkadaşım Seda Tansuker dramaturgluğunu yaptı. Şu an üzerinde çalıştığım tek kişilik bir oyunum var" dedi.

SANATTAN UZAK KALMADIM Sözlerini sürdüren Çetin, "2009 yılından beri İBB Kültür Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. Bunun haricinde Cemal Reşit Rey Konser Salonunda program koordinatörlüğü yaptım. Ekranlardan uzak kaldığım dönemde sanattan uzak kalmadım" şeklinde konuştu.

Evlenip anne olduğunu da açıklayan ünlü oyuncu, "Kızım Mina Şiir büyürken onun yanında olmak istedim. Ama artık ekranlara dönme vaktim geldi. Kızım, 'Anne seninle beraber aynı projede rol alır mıyız?' diye sormaya başladı" diyerek ekranlara dönüş sinyali verdi.

Üvey Baba dizisi hakkında da konuşan Seda Çetin, "Üvey Baba ciddi bir işti. 90’lı yılların unutulmaz dizilerinden. O dönemde şimdiki gibi bir kanalda yüzlerce dizi yok, her kanalda bir dizi var ve izlenebilirlilik ciddi seviyelerde oluyordu. Benim için okuldu Üvey Baba. Karavanlarda değil, sokaklarda dış çekimlerde kar kış yağmur çamur demeden çalışırdık. Şimdi şartlar iyileşti. Çocuk oyuncular için sette pedagoglar bile var" açıklamasında bulundu.