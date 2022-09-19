Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücünün neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı

Bolu'da polis ekiplerinin uygulamasından kaçmak isteyen sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, kullandığı 14 BN 077 plakalı otomobille D-100 kara yolu üzerinden Kalıcı Konutlar istikametine seyreden Ö.K, yol üzerinde polis ekiplerinin trafik uygulaması yaptığını görünce, geri giderek kaçmak istedi.

Bu esnada aynı yönde giden Hanife Ö. idaresindeki 14 ABU 297 plakalı otomobil, Ö.K'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile Hanife Ö'nün kullandığı otomobilde bulunan İlknur Ç. ile Semiha Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, Ö.K'nin kullandığı otomobilde bulunan LPG tankından gaz sızıntısı oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkmaması için gerekli müdahaleyi yaptı.

Ö.K'nin 0.64 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.