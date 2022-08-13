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  4. Uzun süre tedavi gören Kadir İnanır zayıflığıyla dikkat çekti

Uzun süre tedavi gören Kadir İnanır zayıflığıyla dikkat çekti

13.08.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayında Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak 22 gün hastanede yatan Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Spor tarzı ve verdiği kilolarla dikkat çeken İnanır, soruları yanıtsız bıraktı.

Usta oyuncu Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti.

Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı. 22 günün ardından tedavisi tamamlanan usta oyuncu, taburcu edilerek evinde dinlenmeye başladı.

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SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Bir mekanda tek başına kahvaltı yapan Kadir İnanır, çıkışta görüntülendi. Bir süre önce sağlık sorunlarıyla uğraşan usta oyuncunun, fit görüntüsü ve sportif giyim tarzı dikkat çekti. İnanır, muhabirlerin sorularını "Başka zaman konuşuruz" diyerek geri çevirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
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