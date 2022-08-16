Vakıf Katılım Kütahya şubesi düzenlenen törenle hizmete girdi. Adnan Menderes Caddesi'ndeki şube açılış törenine Kütahya Vali Vekili Hasan Erkan, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, oda başkanları ve kurum müdürleri katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasının ardından şubenin açılışı yapıldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, AA muhabirine, Vakıf Katılım'ın hızlı şekilde Türkiye genelinde şubeleştiğini söyledi. Vakıf Katılım'ın 141. şubesinin Kütahya'da açıldığını belirten Çelik, "Vakıf katılım 2016 yılında kurulmuş ve kamu sermayeyle kurulan bir banka. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ve munzam vakıfların ecdat yadigarı vakıfların ana sermayeler olduğu bir kurumumuz. Şu anda 141 şubemiz var. Bugün Kütahya'da 141. şubemizin açılışını yapıyoruz. Vakıf Katılım olarak şu anda Türkiye'deki ödenmiş sermayesi en güçlü katılım bankası konumundayız." ifadelerini kullandı. Çelik, açılışı yapılan şubenin Kütahya ekonomisine, sanayisine büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Vakıf Katılım Kütahya şubesi hizmete girdi

- Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik: - "Kütahya'da 141. şubemizin açılışını yapıyoruz. Vakıf Katılım olarak şu anda Türkiye'deki ödenmiş sermayesi en güçlü katılım bankası konumundayız"

Vakıf Katılım Kütahya şubesi hizmete girdi

Vakıf Katılım Kütahya şubesi hizmete girdi

Vakıf Katılım Kütahya şubesi hizmete girdi