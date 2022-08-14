Valla Kanyonu'ndan tahliye edilen 10 kişi yakınlarının bulunduğu kamp alanına geldi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde mahsur kaldıkları Valla Kanyonu'ndan tahliye edilen 10 kişi yakınlarının bulunduğu kamp alanına ulaştı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "Türkiye 5. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" katılımcıları arasında yer alan 17 kişiden 11'i cuma günü girdikleri Valla Kanyonu'nda dün mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan 10'u helikopterle bulundukları yerden tahliye edilerek Kastamonu Havaalanı'na getirildi.

Havaalanından Pınarbaşı ilçesinde yakınlarının bulunduğu kamp alanına minibüsle ulaştırılan tahliye edilen ekip, arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Tahliye edilenlerden Kanyon Araştırma ve Doğa Sporları Derneği Üyesi Yasin Aysan, AA muhabirine festival kapsamında kanyona cuma günü giriş yaptıklarını anlattı.

Kanyon geçişini bir gün sonra bitirmeyi planladıklarını dile getiren Aysan "Cuma günü 9 da girdiğimiz kanyonu cumartesi akşamı bitirmeyi planladık ama kanyonun yapısında değişiklikler vardı. Suyun debisi çok yüksekti. 2. günün sabahı 8'de hareket ettik. Kanyonun yapısı yaşanan sel felaketiyle beraber çok değişmişti, geçiş yoları kapanmıştı." dedi.

Kanyonun yeni yapısı nedeniyle içeride kararlar aldıklarını aktaran Aysan şunları kaydetti:

"Kanyondaki değişiklikler nedeniyle bypass yapmamız gerekecekti, bunun için de ufak bir ekiple hızlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyordu çünkü 500 metreyi 5 saatte kat etmiştik. Planlamaya vurduğumuzda ekibin yarısını tahliye etmemiz gerektiğine karar verdik. Bunu kamp alanındaki arkadaşlara bildirdik. Arkadaşlardan olur gelince, helikopterin bizi alabileceği uygun bir noktaya geçerek beklemeye başladık. Akşam saatlerinde helikopter gelerek biz tahliye etti."

Aysan, ekibin tamamının profesyonel kişilerden oluştuğunu söyledi.

Kanyon Araştırma ve Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Koç da ilçeye festival için geldiklerini, Horma ve Valla kanyonlarından geçişler olduğunu ifade etti.

Koç, "Kanyonuna ekibimiz Cuma girdi. 1 gün kamplı, cumartesi çıkmaları düşünülüyordu. Kanyon yapısındaki değişiklikler nedeniyle ekibimiz bir noktada kaldı. Bize bilgilendirme yaptılar. Bilgilendirme neticesinde biz de yönetim kurlu olarak tahliye kararı aldık." diye konuştu

Kanyondaki değişiklikleri tespit etmek amacıyla içerdekilerden keşif ekibi oluşturduklarını dile getiren Koç, "6 kişilik bir keşif ekibi oluşturuldu. Bu arkadaşlar kanyondaki bütün değişiklikleri raporlayacak. Kalan 11 sporcumuzun da tahliyesine kararı verildi. Bugün 10 sporcumuz dışarı çıkartıldı. Bir sporcumuz 2 askeri personelle kanyonda. O arkadaşımız da sabah tahliye edilecek." bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki kanyonun yarısında 11 kişinin kaldığını ifade eden Koç, "Kanyona tamamı profesyonel arkadaşlarımız girdi. Daha önce birçok sefer kamplı ve sportif kanyonlardan başarılı bir şekilde geçmiş arkadaşları kanyona sokuyoruz." dedi.

Kanyon Araştırma ve Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ender Görmüş de kanyonda bulunan 17 kişinin 6'sının gönüllü olarak kanyona devam etmek istediğini ifade etti.