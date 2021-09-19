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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

19.09.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van'da valilik bahçesindeki törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Cafer Uğur tarafından çelenk sunuldu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Uğur, yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin "Gaziler Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Törene vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, gaziler, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Hakkari

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından sona eren törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Temsilcisi İbrahim Adıyaman, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdülmecit Tarhan, gaziler, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Muş

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Valilik bahçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, kurum müdürleri ile gaziler katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Jandarma Üsteğmen Ayşe Bakan, törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkan Vekili Maşallah Kara, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz, kurum amirleri, öğrenciler ve gaziler katıldı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
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