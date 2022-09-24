Van Edremit'te 4. Bisiklet Festivali düzenlendi

Van'ın Edremit Belediyesince bu yıl 4'üncü kez düzenlenen bisiklet festivali Van Gölü kıyısında gerçekleştirildi.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yapılan bisiklet festivali için sporseverler Havalimanı Kavşağı'nda bir araya geldi.

Festivalde, Belediye Başkanı İsmail Say ve protokol üyeleri, sporseverlerle sağlıklı bir yaşam sloganıyla bisiklet sürdü.

Edremit Kent Meydanı'nda sona eren etkinliğin ardından konuşan Say, festivali geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

Katılımcılarla 10 kilometrelik parkuru tamamladıklarını ifade eden Say, "Van Gölü'nün eşsiz doğasının keyfini çıkarıyoruz. Yüzlerce sporsever festivalde bisiklet sürdü. Edremit, etkinliklerle bütün Van'ın ve bölgenin buluşma noktası hale geldi. İnşallah bundan sonra da hem sporla hem de kültür ve sanat çalışmalarıyla ilçemizi tanıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe destek veren Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de "Sağlık bir yaşam için sürekli hareket etmeliyiz. Temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için hareket halinde olmak güzel. Yüzlerce bisiklet tutkunu bu kapsamda bir araya geldi. Van'da bu etkinliklerle bisiklet kültürü oldukça gelişti." dedi.

Etkinlik sonunda bisiklet tutkunlarına ayran aşı ikram edildi.