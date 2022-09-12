Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta öğrenciler dersbaşı yaptı

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yaz tatilinin sona ermesiyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı.

Van'da Yüzün Yıl Üniversitesi (YYÜ) yerleşkesindeki Çocuk Van Anaokulu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenle 1517 okulda 307 bin 90 öğrenci ve 17 bin 896 öğretmen dersbaşı yaptı.

Halk oyunları gösterisinin ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Eğitime, bilgiye, bilime, kültüre ve sanata dost bir idareci olduğunu belirten Balcı,"Asli görevimiz, eğitim camiasının, öğretmenlerin ve öğrencilerin önündeki engelleri açmak, yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmaktır. Bunları yaptığımız zaman memleketin ve milletin ilerlemesine, yükselmesine katkı sağlamış oluyoruz. Eğitim-öğretim bir numaralı meselemizdir. Tüm gücümüzü, devletimizin ve milletimizin tüm imkanı, kabiliyet ve potansiyelini eğitim camiasının emrine vermiş bulunmaktayız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç ise bakanlık olarak bu yıl okul öncesi eğitimde seferberlik başlattıklarını belirtti.

Hiçbir çocuğun eğitimden yoksun kalmaması hedefi doğrultusunda çalışma yürüttüklerini anlatan Morkoç, şunları kaydetti:

"Anaokulu hedefimizden bugün itibarıyla 1407 anaokulunu açmış bulunuyoruz. Türkiye çapında 10 bin 200 ana sınıfını açarak çocuklarımızı öğretmenleriyle buluşturduk. Bu yıl okul öncesi eğitiminden faydalanan çocuk sayısı bir önceki yıla göre 659 bin artmıştır. Bu çocukları bir yıl içinde sınıflara yerleştirmek, öğretmen, materyal vermek. Bunların hepsi büyük işlerdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük iller arasında yer alan Van'daki okullaşma oranını yüzde 98'lere kadar çıkaran Sayın Valimiz ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizler için gurur verici bir tablo. Bundan sonraki hedefimiz sadece 5 yaşındaki çocuklar değil, 3-4 yaşındaki evlatlarımızı da en erken yaşlarda öğretmenlerimizle buluşturmak olacaktır."

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de üniversitelerin topluma önderlik etme, yol gösterme, tetikleme görevlerinin olduğunu ifade etti.

Üniversite olarak toplumla etkileşime girmesine katkıda bulunmayı hedefleyen farklı nitelikte etkinlikler düzenlediklerini aktaran Şevli, "Daha güvenilir bir geleceğin inşasında üzerimize düşeni yapma kararlılığındayız. Hepimiz çocuklarımızın geleceğe sağlam adımlar atmalarını istiyoruz. Biliyoruz ki onların küçük yaşlarda attıkları her doğru adım, geleceklerini, dolayısıyla geleceğimizi etkiliyor, şekillendiriyor. Ve biliyoruz ki erken yaşlarında onlara vereceğimiz her eğitim çocuklarımızın potansiyellerini daha üst seviyelere çıkarıyor." ifadesini kullandı.

Balcı ve beraberindekiler törenin ardından sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Programa, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

- Hakkari

Kent genelinde 82 bin öğrenci, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla dersbaşı yapmanın heyecanını yaşadı.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'na gelen öğrenciler İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara alınarak ilk derslerine başladı.

Okulu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak olan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, 357 okulda 82 bin öğrenci ve 4 bin 749 öğretmenle yeni eğitim sezonuna başladıklarını vurguladı.

Okulların tadilat ve onarımının yapıldığını aktaran Gür, şunları kaydetti:

"İl merkezi ve dört ilçemizde, toplam 1 milyon 130 bin kaynak kitap ve ders kitapları devletimizin imkanları sayesinde, eksiksiz bir şekilde öğrencilerimizin masalarının üzerine konulmuştur. Bakanlığımızca okullarımızın tüm ihtiyaçları karşılandı. Çocuklarımızın özellikle okul öncesi eğitime erişimlerini artırmak için müthiş bir yatırım yapıldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, eğitim camiamıza, Hakkari'mize ve ülkemize hayırlar getirsin."

- Bitlis

Bitlis'te 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla il genelinde 87 bin 820 öğrenci dersbaşı yaptı.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, il genelindeki 743 okulda öğretim yılının başladığını söyledi.

Korkmaz, "Okullarımız ve dersliklerimiz hazır. Öğretmelerimiz görevlerinin başında. Çocuklarımızın kitapları masalarının üzerinde." dedi.

- Muş

Kentteki 692 okulda 114 bin 209 öğrenci ve 6 bin 400 öğretmen yaz tatilinin ardından okula başlamanın heyecanını yaşadı.

2071 Melikşah İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, eğitimin önemine vurgu yaptı.

Kentte önemli yatırımların yapıldığını belirten Gündüzöz, "Hepsi bizim gençlerimiz, çocuklarımız için. Muş, Türkiye'de en genç nüfusa sahip 5 ilden biri. Bugün derslik başına öğrenci mevcudumuz farklı derecelerdeki okullarda çok küçük sapmalar gösterse de aşağı yukarı 16 civarında." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada il genelinde 692 okulda 6 bin 400 öğretmenin nezaretinde 114 bin 209 öğrencinin dersbaşı yaptığını ifade etti.

Okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verilmesiyle son bulan törene Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Vali Yardımcısı Hasan Taş, Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri ve veliler katıldı.