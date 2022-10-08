Van Valisi Balcı "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde AA standını ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Van'da gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliğinde Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti.

Doğu Anadolu Fuar ve Kongre Merkezi'nde kurum ile kuruluşların gençleri kamuyla buluşturan ve devlet teşviklerinin tanıtıldığı "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" devam ediyor.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezindeki etkinliğe katılan Vali Balcı, Vali Yardımcısı Yavuz Arslan ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın stantları dolaştı.

AA standını da ziyaret eden Balcı, AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan, AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdür Yardımcısı Çiğdem Candar ile İnsan Kaynakları Operasyonları Müdürlüğünden Kıdemli Uzman Seyfullah Altuntaş tarafından karşılandı.

AA'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Balcı, AA muhabirine, hayallerini ve ideallerini gerçekleştiren gençleri kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle buluşturduklarını söyledi.

Balcı şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımız İletişim Başkanlığının Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde bir aradayız. Aslında tanıtım günleri, gençlerin hayallerini, ideallerini, isteklerini gerçekleştirmek için devletimiz tarafından sunulan imkan ve kolaylıkları öğrenmelerine olanak sağlıyor. Gençlerin kafalarındaki soruları gidermeye yönelik çok güzel bir fuar oldu. Bakanlık temsilcileri, genel müdürlük temsilcileri burada. Kısacası gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine yönelik sorulara cevap bulabilecekleri güzel bir mekan. Gördüğüm kadarıyla gençlerin ilgisi de fazla. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının geldiği 12'nci il Van. 500 bin gencimiz bu fuarlara katılmış. Bu da heyecan verici bir şey. Doğunun incisi, kadim şehir Van'da 30 bin gencimiz, tanıtım teşvikleri fuarına gelerek kafalarındaki sorulara cevap bulabilecek. Bütün gençleri buraya davet ediyorum."